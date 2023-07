«Tunnel Tranvai impraticabile per degrado e sporcizia. A pezzi il manto stradale»

I LETTORI SEGNALANO – «Tunnel Tranvai ormai quasi impraticabile per il degrado, la sporcizia e il manto stradale a pezzi! Per non parlare dei due marciapiedi posti ai lati del tunnel, talmente stretti che neppure un bambino può percorrerli! I turisti che dal porto si dirigono sul lungomare percorrono questa strada…che vergogna! Ah, però sono stati messi i nuovi cartelli stradali indicanti il Rione Terra! Ma per quali turisti? Li facciamo scappare i turisti con questo degrado». Clotilde D.A.