POZZUOLI/ Furti in spiaggia: razzia di borse e zaini a Lucrino e a Licola Mare

POZZUOLI – L’estate è entrata ormai nel vivo e per godersi qualche ora di relax sono tantissimi coloro che affollano le spiagge dell’area flegrea. Sotto l’ombrellone si trova riparo dalle cocenti temperature e si lasciano i propri effetti personali, incustoditi, mentre ci si gode un tuffo in mare. Si fa affidamento sulla buonafede degli altri, ma spesso è sbagliato. Con la stagione più calda dell’anno è tornato anche l’incubo dei furti in spiaggia. Sono già numerose le denunce e le segnalazioni in poche settimane. Nel mirino dei furfanti i tratti di spiaggia libera dove la prudenza non sembra mai sufficiente. Gli episodi nelle ultime ore hanno interessato sia Licola Mare che Lucrino dove sono stati rubati borse e zaini appoggiati sul telo da mare o sotto l’ombrellone. La tecnica utilizzata è sempre la stessa: i ladri si fingono bagnanti e vanno a caccia di borselli, portafogli, cellulari e quant’altro lasciato momentaneamente incustodito, magari per un tuffo in acqua o una bevanda al bar.

GLI EPISODI – Sulla spiaggia pubblica di Lucrino due giorni fa è stato rubato lo zaino a un ragazzo. All’interno della borsa c’erano soldi, cellulare e vestiti. Copione simile a Licola Mare dove è stata razziata una borsetta con soldi, smartphone e chiavi dell’auto all’interno. Insomma non c’è zaino che tenga. Documenti da rifare, serrature da cambiare, cellulari da ricomprare: non sono pochi i disagi che causano questi furti, che comportano anche un costo notevole per i malcapitati. L’invito alle segnalazioni e alla prudenza al momento sembra l’unico deterrente possibile, in attesa di controlli invocati da bagnanti e turisti. È bene, allora, alzare l’asticella e prestare la massima attenzione a borse e cellulari, anche e soprattutto sulle spiagge e sotto gli ombrelloni.