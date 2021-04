POZZUOLI – Altro spacciatore arrestato a Licola Mare ventiquattro ore dopo la coppia di coniugi finita in manette. Questa volta è toccato ad Antonio Cavaliere, 42 anni, puteolano, sorpreso nella piazza di spaccio di via Del Mare con un grosso quantitativo di droga. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli che lo hanno trovato con numerosi pallini di cocaina e stecche di hashish. Cavaliere è imparentato con Nicola Vallozzi detto o stuort, capo piazza del clan Ferro attualmente detenuto dopo una condanna a 14 anni di carcere.