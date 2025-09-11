POZZUOLI/ Sospesa la ZTL in via Serapide

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, attraverso apposita ordinanza sindacale ha sospeso l’efficaci del varco elettronico installato nella ZTL di via Serapide. Pertanto, a partire dalla mezzanotte di venerdì 12 settembre, la stradina che costeggia il Tempio di Serapide sarà aperta al transito di tutti i mezzi. La decisione arriva in seguito ai lavori in via Marconi che hanno provocato la congestione del traffico veicolare in tutta la città. Via Serapide resterà aperta fino a nuova disposizione.