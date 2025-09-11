BACOLI/ A Villa Ferretti “Io Racconto”, in ricordo dell’orfanotrofio del Castello di Baia – LE FOTO

BACOLI – Si è tenuta, martedì sera, nello splendido scenario di “Villa Ferretti” a Baia, la drammatizzazione “Io Racconto” sull’orfanotrofio del Castello di Baia, tratto da libro “Bacolesi” di Francesca Illiano. Alla rappresentazione, oltre all’autrice del libro, hanno partecipato Quintilio Illiano, Sebastian Illiano e gli allievi della scuola di Teatro “L’arte del sipario”. Un racconto che ha ricordato quel gruppo di cento orfani, che vivevano negli anni 70 nel Castello di Bacoli. Le lunghe notti insonni nelle camerate a più letti vissute tra punizioni corporali, botte, insulti, pianti e disperazione. La narrazione di un lager per tanti bambini. Poi l’arrivo di una lettera, scritta da qualche bambino, nelle mani di un sindaco, Maurizio Valenti, e di una assessora, Emma Maida, coraggiosi e quindi la salvezza: tutti liberi dalla prigionia nel castello.