POZZUOLI/ SOS da Monterusciello «Un’auto stava travolgendo mia figlia, mettete i dossi fuori allo stradone degli 80 alloggi»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Siamo dei 80 alloggi via Cupa dei tredici cerchiamo urgentemente la possibilità di avere i dossi sullo stradone che abbiamo fuori ai parchi. La notte sembra un posta di motociclismo. Gennaro puoi aiutarci? lo chiediamo con il cuore prima che qualcuno altro può morire su queste strade mia figlia per poco non l’hanno alzata per aria l’ho presa al volo uscita dal cancello una auto correndo forte chiediamo che quest’informazione arrivi al sindaco Manzoni. Grazie sempre della tua disponibilità» (Genny N.)