Il regista bacolese Walter Rastelli trionfa al Red Movie Awards con il cortometraggio “Physis”

BACOLI – Walter Rastelli, regista cinematografico di Bacoli, ha aggiunto un altro importante riconoscimento alla sua carriera cinematografica, portando a casa il premio per il Miglior Horror alla terza edizione del RED Movie Awards con il suo cortometraggio “Physis”. La cerimonia di premiazione si è svolta l’11 maggio nel Teatro dell’Opera di Reims, durante l’annuale evento dedicato al cinema. Il Red Movie Awards, un festival cinematografico francese di grande rilevanza nel panorama internazionale, ha visto la partecipazione di una giuria di altissimo livello, composta da illustri personalità del mondo dello spettacolo. Tra i membri della giuria figurano Bernard Farcy, celebre attore francese, Bruno Choel, rinomato doppiatore francese di star come Johnny Depp e Ewan McGregor, e il presidente di giuria Lee Arenberg, noto per le sue interpretazioni in film e serie TV di enorme successo come “Pirati dei Caraibi”, “Friends” e “Seinfeld”. “Physis” è un cortometraggio di genere horror surreale, realizzato dall’Associazione Culturale Drazil Production nell’Aprile 2023 le cui riprese si sono svolte tra il Centro Direzionale di Napoli e il Parco della Quarantena a Bacoli. Immerso in una routine claustrofobica, il protagonista vive una vita monotona mentre la sua anima si avvelena poco a poco, manifestandosi come un liquido nero e denso che inizia a tormentare le sue visioni. Inizia così il suo viaggio onirico per ritornare in contatto con la Natura e il suo vero animo.

IL CORTOMETRAGGIO – Il cortometraggio presenta sullo schermo tre attori di Bacoli: Carmine Guardascione nel ruolo del protagonista, affiancato dagli attori Geremia Longobardo e Giuseppe Tufano. La direzione della fotografia è affidata ad Antonio De Rosa (AIC – IMAGO) e le musiche sono composte dal Maestro Paolo Cotrone. Non è il primo riconoscimento per “Physis”. Il cortometraggio infatti ha ricevuto numerosi riconoscimenti e nomination in vari festival

cinematografici, tra cui il The Gladiator Film Festival (Miglior Regia, Miglior Montaggio e Miglior Fotografia), il French Duck Film Festival (Miglior Cortometraggio Horror e Miglior Colonna Sonora), il Mindfiled Film Festival di Albuquerque, l’Athens International Monthly Art Film Festival, l’Absurd Film Festival e il Crown Point International Film

Festival di Chicago (Miglior Cortometraggio Horror e Miglior Montaggio e Nomination nella categoria Best of Fest sezione Horror 2024). Inoltre, questo è il secondo anno consecutivo in cui Walter Rastelli si distingue al RED Movie Awards. L’anno scorso, il regista ha raggiunto la finale con il suo cortometraggio animato “Le Rendez-Vous des Arts”. «È la mia seconda volta al RED Movie Awards”, ha dichiarato Walter Rastelli sul palco dell’Opera di Reims. “L’anno precedente ero in gara nella categoria Miglior Cortometraggio d’Animazione. L’animazione e l’horror hanno una cosa in comune in Italia: sono entrambi generi incompresi. L’animazione è solo per i bambini e l’horror… semplicemente non si fa. Portare a casa questo premio vuol dire portare in patria anche un po’ di speranza per il genere horror».

LA BIOGRAFIA – Walter Rastelli è un regista italiano con una passione precoce per il cinema. Dopo aver frequentato corsi di Cinema e Regia durante le scuole superiori, ha approfondito le sue competenze attraverso studi personali in fotografia, montaggio video e animazione 3D. Ha contribuito alla fondazione di Drazil Production nel 2016, dedicandosi alla produzione di cortometraggi low budget. Si è laureato in Cinema, Fotografia e Televisione presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli nel 2021. Dal 2018 è il co-fondatore del Phlegraean Film Festival, primo festival internazionale di cortometraggi dei Campi Flegrei. Attualmente è a lavoro, insieme all’amico e collega Paolo Cotrone, su un cortometraggio di animazione che fonde i generi dell’horror e del musical, dal titolo The Threshold.