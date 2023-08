POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Cronaca Flegrea, attraverso voi voglio segnalare al comune di Pozzuoli quanto accade a Monterusciello. In diverse strade del quartiere di sono i tronchi degli alberi che non sono segnalati. Le auto non li vedono e ci vanno a finire sopra. LA foto che vi mando è di Via Antonio de Curtis adiacente vigili del fuoco. Oramai qui siamo abbandonati» (Savio E.)