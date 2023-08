POZZUOLI/ «Senza corrente e con le blatte ovunque» notte di inferno in via Artiaco

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, voglio segnalare quanto accade a via Artiaco. In primis senza deblattizzazione fatta dal comune di Pozzuoli siamo infestati da blatte che non ci permettono nemmeno di aprire i balconi. A ciò questa notte si è aggiunta l’interruzione di energia elettrica che con questo caldo ha reso la nottata infernale. Possibile che l’amministrazione comunale non interviene a tutela dei propri cittadini? Grazie» (Marica D.)