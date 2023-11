POZZUOLI/ Slitta ancora l’apertura del tunnel tangenziale -porto

POZZUOLI – Annunciata per la fine di ottobre, slitta ancora l’apertura del tunnel tangenziale – porto. Da più parti definito come “importante via di fuga”, l’asse viario che collega lo svincolo della tangenziale di via Campana con il porto di Pozzuoli si troverebbe al centro di una querelle per la gestione ordinaria e straordinaria. ben sei anni di ritardo, il tunnel che collega il porto di Pozzuoli con lo svincolo di via Campana della Tangenziale di Napoli.

L’APERTURA – L’annuncio dell’apertura per la fine del mese ormai passato era arrivato a settembre dal sindaco Gigi Manzoni che aveva parlato di «fase finale» in merito ai lavori oramai giunti in «dirittura d’arrivo». La gestione del tunnel dovrebbe essere affidata a Tangenziale SPA, che si occuperà anche della videosorveglianza e della manutenzione ordinaria in seguito a una convenzione che sarà stipulata tra il comune di Pozzuoli e il Ministero delle Infrastrutture. L’opera è costata finora circa 150 milioni di euro e la data di fine lavori era stata fissata per il 30 aprile del 2017. Ad oggi, dopo una lunga serie di annunci, non si ha ancora una nuova data.