POZZUOLI – Per la rottura improvvisa di una tubazione all’altezza del ponte tra di via Ariete e via Orsa Minore, è stata interrotta l’erogazione idrica in tutta la zona di Licola Mare. Gli operai da oggi sono al lavoro per riparare la condotta e consentire il ripristino della fornitura d’acqua. Numerose sono state le proteste dei residenti per l’improvvisa interruzione arrivata nel pomeriggio di venerdì senza alcun preavviso.