POZZUOLI/ Sì ai tuffi a Licola: revocato il divieto di balneazione

POZZUOLI – Revocato il divieto di balneazione nell’area marino costiera di Licola – Collettore di Cuma. La decisione del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, è arrivata in seguito all’esito favorevole delle analisi effettuate dall’Arpac sui campioni prelevati nella giornata di lunedì in questo tratto di costa finora off-limits. La revoca del divieto di balneazione giunge a pochi giorni dall’inizio di agosto, mese che porterà sulla fascia costiera flegreo-domitia tantissimi cittadini a concedersi un bagno per far fronte alle ondate di caldo.