BACOLI/ Due pitbull sbranano e uccidono un gatto in pieno centro

BACOLI – Una serata tranquilla si è trasformata in un vero incubo per alcune persone residenti a Marina Grande di Bacoli, in via Agrippina, a poche decine di metri dalla spiaggia. Due cani, presumibilmente di razza pitbull, lasciati inspiegabilmente liberi dai proprietari, hanno attaccato e sbranato un piccolo gattino di quartiere. Una scena raccapricciante che si è consumata sotto gli occhi di decine di persone rimasti pietrificati dalla violenza e dalla velocità con cui i due cani hanno azzannato il gattino, lasciandolo agonizzante sul terreno. Secondo alcune testimonianze di residenti non è la prima volta che i due cani ammazzano gatti. Sarebbero state presentate molte denunce alle forze dell’ordine. La mancanza di responsabilità dei padroni ha contribuito a questa tragedia, mettendo a repentaglio non solo i gatti del quartiere, ma anche l’incolumità dei presenti. «È urgente sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità competenti affinché misure adeguate vengano adottate per evitare che simili episodi si ripetano», affermano alcuni residenti. Della vicenda sono state informate anche le forze dell’ordine che si sono messe al lavoro per identificare i cani e il proprietario e adottare i dovuti provvedimenti.