LICOLA/ Due ragazzine rischiano di annegare: bagnanti creano catena umana e le salvano

POZZUOLI – Paura a Licola, al lido Hawaii, dove martedì pomeriggio due ragazzine hanno rischiato di annegare. A lanciare l’allarme un carabiniere libero dal servizio che si è tuffato in mare per prestare soccorso. Il resto dei bagnanti non è però rimasto a guardare. Il mare era davvero agitato e il militare, insieme al padre delle due sorelle, non è riuscito subito a portare in salvo le ragazze. Da qui l’idea degli altri bagnanti di creare una catena umana. La solidarietà di tutti coloro che sono intervenuti ha permesso alle sorelle di tornare a riva sane e salve.