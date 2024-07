POZZUOLI/ Scuole inagibili per il terremoto, ecco come sarà il ritorno in classe a settembre

POZZUOLI – La forte scossa di terremoto dello scorso 20 maggio ha creato gravi danni al patrimonio immobiliare scolastico e causato l’inagibilità del plesso Montenuovo del IV Istituto comprensivo Pergolesi I e del plesso Artiaco del V Istituto comprensivo Artiaco. Una criticità a cui si è aggiunta la problematica della scuola Diano del nuovo Istituto comprensivo Marconi-Diano, oggetto di lavori di adeguamento sismico con la disponibilità, a partire dal prossimo mese di settembre, di sole 13 aule e degli spazi destinati a servizi e uffici. Da qui il confronto che l’amministrazione comunale ha tenuto con i dirigenti scolastici interessati per cercare di far fronte ai disagi in vista del nuovo anno scolastico. Nel corso degli incontri si è stabilito di evitare i doppi turni, l’insegnamento con DAD e lo spostamento di alunni della scuola primaria in quartieri differenti con l’obiettivo di arrecare i minori disservizi possibili agli studenti e alle famiglie.

IL PIANO PER SETTEMBRE – Su proposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Vittorio Festa, la giunta comunale ha approvato una delibera con cui viene pianificata l’assegnazione in via temporanea di 13 aule del plesso G. Diano alla Dirigente dell’Istituto comprensivo Marconi Diano stabilendo lo spostamento delle attività didattiche delle restanti 11 classi dell’organico del plesso G. Diano presso il plesso Andersen che viene scorporato in via definitiva dall’organico, di diritto e di fatto, del VII Istituto comprensivo Pergolesi II. È stato ancora stabilito di utilizzare, per lo svolgimento delle attività didattiche degli alunni del plesso Artiaco del V Istituto comprensivo Artiaco, l’immobile di proprietà comunale già assegnato alla Direzione 7 e le aule già disponibili del plesso S. Lucia dello stesso Istituto comprensivo. Inoltre le attività didattiche degli alunni del plesso Montenuovo del IV Istituto comprensivo Pergolesi I saranno svolte presso il plesso centrale per la scuola dell’infanzia (n. 6 sezioni) e presso i locali dell’ex Circoscrizione siti in Via Virgilio per la scuola primaria (n. 5 classi). La diversa dislocazione delle attività didattiche comporta la conseguente necessità di trasferire i servizi della Direzione 7 dagli uffici di via Artiaco nei locali ubicati al primo piano del Mercato Ittico all’Ingrosso di Via Fasano che risultano dotati di autonomo accesso.