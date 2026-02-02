Pozzuoli si accende di gusto: arriva Masa Boulangerie

POZZUOLI – Apre una nuova realtà imprenditoriale a Pozzuoli: è Masa Boulangerie, il progetto firmato da Ciro Sapio e Andrea Marino, due giovani imprenditori che hanno scelto di trasformare la loro passione in un’attività concreta, fondata su qualità, gusto e attenzione al territorio. Il nuovo spazio aprirà al civico 11 di via Giacinto Diano. Masa Boulangerie nasce con l’obiettivo di offrire prodotti genuini e curati, pensati anche per chi ha particolari esigenze alimentari. Grande attenzione è riservata alla scelta delle materie prime, con l’utilizzo di farine non industriali e l’assenza di additivi chimici, per proporre un’alimentazione più consapevole, adatta anche a chi deve seguire regimi alimentari controllati, senza rinunciare al piacere del gusto.

L’IDEA – Il progetto unisce tradizione e innovazione, valorizzando lavorazioni artigianali e prodotti del territorio a km zero, contribuendo a far crescere le piccole aziende locali. L’offerta spazia tra diverse proposte da forno e di gastronomia: dai lievitati alle pizze e focacce, fino ai dolci da forno, panettoni, ciambelle, crostate e piatti pronti pensati per accompagnare i vari momenti della giornata. Un luogo pensato come spazio di condivisione, dove la cura per i dettagli incontra la voglia di fare impresa con serietà, passione e uno sguardo rivolto al futuro. Per celebrare l’apertura, sabato 7 febbraio dalle ore 18:00 Masa Boulangerie invita tutti al momento inaugurale aperto al pubblico, con un buffet di degustazione che offrirà un assaggio delle diverse proposte, tra specialità salate, dolci e piccola pasticceria. Masa Boulangerie è una storia che parla di entusiasmo, qualità e futuro: un nuovo luogo da scoprire e da vivere, nato dal sorriso e dalla determinazione di chi crede ancora nei sogni… e nei sapori autentici.