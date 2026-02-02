POZZUOLI/ Il PD si prepara al congresso metropolitano: tutti pronti a votare Dinacci

POZZUOLI – Anche Pozzuoli si prepara al Congresso Provinciale Metropolitano di Napoli del Partito Democratico. Domenica 8 febbraio, dalle 09:00 alle 12:00, nella sede del circolo di Piazza della Repubblica, ogni iscritta e ogni iscritto potrà contribuire alla definizione del percorso politico dei prossimi mesi e all’elezione del Segretario Metropolitano. Il candidato unitario è Francesco Dinacci, che presenterà le sue linee programmatiche durante i lavori congressuali. Potranno partecipare con diritto di parola e voto: le iscritte e gli iscritti registrati nell’anagrafe 2024; coloro che abbiano rinnovato la tessera entro il 31 dicembre 2025.

IL PROGRAMMA – L’ordine dei lavori prevede: apertura assemblea e relazione introduttiva del segretario Francesco Fumo; dibattito sulle linee politiche e sui delegati all’assemblea metropolitana; nomina della Commissione Elettorale e apertura del voto; presentazione del candidato Francesco Dinacci; chiusura seggio, scrutinio e verbale finale.