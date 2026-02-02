A Bacoli si celebra la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza

BACOLI – Mercoledì 11 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, la Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Bacoli, organizza l’evento speciale “Scienza, Storie e Futuro Sostenibile – Costruiamo il Futuro con le STEM” dedicato a promuovere l’interesse delle giovani studentesse per le discipline STEM, a favorire modelli positivi per le giovani generazioni e stimolare interesse verso la ricerca scientifica e la sostenibilità. L’evento si svolgerà presso la Sala Ostrichina, Parco Borbonico del Fusaro, dalle 9:30 alle 12:30, e sarà l’occasione per condividere i risultati del corso STEM recentemente concluso con gli studenti e le studentesse dell’I.C.1° Paolo di Tarso di Bacoli. Interverranno docenti, ricercatrici e rappresentanti delle istituzioni. Un’occasione per ispirare le future scienziate e promuovere l’importanza della parità di opportunità nel mondo della ricerca e dell’innovazione.