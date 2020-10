POZZUOLI – Un serpente è stato avvistato questo pomeriggio in zona “Carmine” a Pozzuoli scatenando la paura e la preoccupazione dei residenti. Inutili sono stati i tentativi da parte dei residenti che hanno chiesto un intervento della Polizia Municipale impegnata in quei frangenti per un caso Covid tra Licola e Arco Felice. Il serpente è stato visto poco dopo infilarsi sotto un’automobile parcheggiata lungo la strada.

