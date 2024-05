POZZUOLI/ Segnalati 454 immobili danneggiati e 46 famiglie sgomberate

POZZUOLI – Ventuno edifici danneggiati, 46 famiglie sgomberate, 454 segnalazioni di danni di varia entità, 142 sopralluoghi effettuati, 4 ordinanze di sgombero. Sono i numeri aggiornati sulla crisi sismica che ha colpito la città di Pozzuoli. Al momento le abitazioni del centro storico e della zona della Solfatara sono praticamente semivuote, con i residenti che si sono trasferiti nelle tendopoli allestite in sei punti della città, presso le abitazioni di amici e parenti e negli hotel della fascia costiera di Licola, Varcaturo e Giugliano dove da ieri sera in centinaia hanno trovato ospitalità. Dalla scorsa notte e per l’intera giornata di oggi sono in corso verifiche in abitazioni e attività commerciali da parte dei tecnici della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. In via precauzionale sono state chiuse diverse strade, tra cui Via Serapide, nei pressi dell’antico Macellum.