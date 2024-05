POZZUOLI/ Terremoto, il Prefetto rassicura «Nessun atto di sciacallaggio»

POZZUOLI – «Sciacalli in azione in zona Solfatara, via Napoli e via Artiaco». E’ l’allarme che da questa mattina sta circolando in città ma che finora non ha trovato alcun riscontro oggettivo. A smentirlo è stato direttamente il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha allontanato ogni voce: «Alle 12 non risultano atti di questo genere sul territorio». Nel frattempo da ieri sera numerosi uomini e mezzi di carabinieri, polizia e guardia di finanza sono impegnati in attività di controllo e prevenzione proprio di atti di sciacallaggio e per garantire la sicurezza dei cittadini.