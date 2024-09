POZZUOLI/ Scuola, tutti in classe il 12 settembre: il Comune “boccia” Dad e doppi turni

POZZUOLI – La Regione Campania ha deliberato nei mesi scorsi il calendario scolastico regionale per l’anno 2024/2025. Le lezioni inizieranno il 12 settembre 2024, mentre il termine è fissato il 7 giugno 2025. Manca, dunque, ormai una settimana al ritorno in classe e anche la città di Pozzuoli si appresta ad accogliere i suoi studenti. «Abbiamo fatto un grande sforzo nel corso di queste settimane per potenziare l’offerta e la rete educativa della nostra città. Ci siamo adoperati per evitare disagi soprattutto agli studenti degli istituti ancora inagibili, predisponendo il servizio di bus gratuito e scongiurando doppi turni e didattica a distanza: il 12 settembre inizierà l’anno scolastico per tutti gli alunni di Pozzuoli – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione, Vittorio Festa (nella foto ndr) – . L’amministrazione comunale, inoltre, ha messo in campo una cifra economica di 190.000 euro in variazione di bilancio per poter aumentare il numero dei pullman. Ce ne saranno 8 in più a disposizione dell’utenza: sei bus per la Diano, uno per il plesso Montenuovo e uno per il plesso Ortese-Montalcini».

ISTITUTI INAGIBILI E CAMBIAMENTI – La forte scossa di terremoto dello scorso 20 maggio ha creato gravi danni al patrimonio immobiliare scolastico e causato l’inagibilità di due istituti di Pozzuoli. È il caso del plesso Montenuovo del IV Istituto comprensivo Pergolesi I e del plesso Artiaco del V Istituto comprensivo Artiaco. Una criticità a cui si è poi aggiunta la problematica della scuola Diano del nuovo Istituto comprensivo Marconi-Diano, oggetto di lavori di adeguamento sismico con la disponibilità, a settembre, di sole 13 aule e degli spazi destinati a servizi e uffici. Su proposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Vittorio Festa, la giunta comunale ha approvato così una delibera con cui viene pianificata l’assegnazione in via temporanea di 13 aule del plesso G. Diano alla dirigente dell’Istituto comprensivo Marconi Diano, stabilendo lo spostamento delle attività didattiche delle restanti 11 classi dell’organico del plesso G. Diano presso il plesso Andersen che viene scorporato in via definitiva dall’organico, di diritto e di fatto, del VII Istituto comprensivo Pergolesi II. È stato ancora stabilito di utilizzare, per lo svolgimento delle attività didattiche degli alunni del plesso Artiaco del V Istituto comprensivo Artiaco, l’immobile di proprietà comunale già assegnato alla Direzione 7 e le aule già disponibili del plesso S. Lucia dello stesso Istituto comprensivo. Inoltre le attività didattiche degli alunni del plesso Montenuovo del IV Istituto comprensivo Pergolesi I saranno svolte presso il plesso centrale per la scuola dell’infanzia (6 sezioni) e presso i locali dell’ex Circoscrizione siti in Via Virgilio per la scuola primaria (5 classi).