POZZUOLI/ Pacchi alimentari per le famiglie bisognose, parte domani la distribuzione

POZZUOLI – La distribuzione di generi alimentari di prima necessità per i beneficiari residenti nelle zone di Monterusciello e Licola, sarà effettuata presso l’Associazione La Rete in Movimento in Via Ferdinando Russo 36/38 a Monterusciello. Ad annunciarlo è il Comune di Pozzuoli che rende noto il calendario: venerdì 6 settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; lunedì 9 settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; martedì 10 settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; mercoledì 11 settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Per la zona di Arco Felice, la distribuzione sarà affidata all’Associazione Aisa, che procederà alla consegna secondo il seguente calendario: venerdi 6 settembre dalle ore 9.30 alle 13; sabato 7 settembre dalle ore 9.30 alle 13 e lunedì 9 settembre dalle 9.30 alle 13.