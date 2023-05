POZZUOLI – Non c’è più nulla da attendere. Il Napoli ha conquistato il tricolore a Udine: è campione d’Italia. Il traguardo dello scudetto è stato raggiunto con ben cinque giornate d’anticipo. E anche tra le strade di Pozzuoli si sono riversati migliaia di tifosi per festeggiare e condividere questo immenso momento di gioia. Per l’occasione il Tempio di Serapide è stato illuminato di azzurro.