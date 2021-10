POZZUOLI – Quella di lunedì sarà una giornata nera per i trasporti. Indetto, infatti, uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalla O.S. USB, contro le politiche sul lavoro del Governo e dell’Unione Europea. Il servizio garantito per le linee flegree ‘su ferro’ è dalle 5 del mattino alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è comunque subordinata al numero di lavoratori aderenti alla manifestazione.

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO – Operatività servizio dalle 5.00 alle 8.00.

Da Montesanto per:

Torregaveta 07:41

Licola 08:00

Per Montesanto da:

Torregaveta 07:54

Licola 07.56

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO – Operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30

da Montesanto per Torregaveta 14:41

da Cantieri per Torregaveta 14:32

da Mostra per Torregaveta 14:30

da Montesanto per Licola 14:48

da Quarto per Licola 14:32

da Soccavo per Licola 14:33

per Montesanto da Torregaveta 14:34

per Montesanto da Licola 14:44

per Montesanto da C.so V. Emanuele 14:32

per Montesanto da Soccavo 14:32

per Montesanto da Quarto 14:33

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Montesanto per

Torregaveta 17:21

Licola 17:12

Per Montesanto da

Torregaveta 17:14

Licola 17:08