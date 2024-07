POZZUOLI/ Schianto tra due auto in via Campana: due feriti – LE FOTO

POZZUOLI – Ennesimo incidente nella notte in via Campana, all’altezza del complesso Oasi Felice dove due auto si sono scontrate violentemente. Il bilancio è di due persone ferite, soccorse sul posto e poi trasferite in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le condizioni dei feriti non sono particolarmente preoccupanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso. Il tratto di strada da tempo è teatro di incidenti stradali, soprattutto di notte durante le ore della movida, quando in centinaia si riversano nei locali della zona.