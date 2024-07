Giro di vite su B&b abusivi: raffica di denunce

ISCHIA E PROCIDA – Controlli a tappeto sulle isole di Ischia e Procida. Monitoraggio dei flussi turistici nei porti commerciali e nelle strutture ricettive il focus del servizio straordinario dei carabinieri. Identificate complessivamente 446 persone e controllati 201 veicoli tra auto e scooter. I carabinieri della stazione di Ischia hanno denunciato per esercizio abusivo di una professione e omessa comunicazione alla l’autorità di pubblica sicurezza un 60enne del posto titolare di un B&b di via Vecchia Cartaromana. I militari hanno accertato che l’attività era svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni. Il 60enne, in sostanza, esercitava in maniera abusiva dallo scorso marzo non registrando e non comunicando la presenza degli ospiti. Sono 7 i turisti, ignari di tutto questo, che sono stati trovati durante il controllo. Sanzionato poi, per esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche, un 43enne di Cardito. L’uomo è stato notato dai carabinieri a via de Rivaz mentre si avvicinava ai passanti nel tentativo di vendere della merce senza alcuna autorizzazione. B&B abusivo anche a Forio dove i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato una 55enne del posto. La donna, titolare di una struttura ricettiva a via cava spinavola, esercitava abusivamente da luglio del 2020. Durante il controllo sono stati identificati due turisti.

I CONTROLLI – Nella lente dei controlli anche la tutela dei minorenni. Denunciato per somministrazione di bevande alcoliche i titolari di un esercizio commerciale a via marina. La barista del bar aveva appena consegnato un cocktail alcolico ad un 16enne. Per i due imprenditori Anche una sanzione amministrativa per aver somministrato bevande alcoliche ad un 17enne. Il locale sarà proposto per l’applicazione dell’articolo 100 del tulps al fine di sospendere la licenza. Sempre a via marina i carabinieri hanno segnalato alla prefettura di Napoli 4 ragazzini trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. Anche i carabinieri della stazione di barano d’Ischia non hanno deluso le attese. Denunciato, per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, un 46enne di Forio proprietario di un ristorante a Serrara fontana. I militari hanno accertato, insieme al personale della Siae, che era stata pubblicizzata, organizzata e realizzata un’attività di intrattenimento da ballo e discoteca senza il rilascio delle previste autorizzazioni. Nel locale sono state trovate 670 persone fatte uscire senza alcun problema di ordine pubblico. L’esercizio commerciale sarà proposto per la sospensione ai sensi dell’articolo 100 del Tulps.

L’ISOLA – A Procida invece i militari della locale Stazione hanno denunciato per lesioni personali e minaccia un 46enne e un 23enne del posto. I due, fermati dai carabinieri, avevano appena aggredito un 36enne davanti un bar. Per l’uomo lesioni giudicate guaribili in sette giorni per “traumatismo di faccia e naso“. Denunciato poi per guida sotto l’influenza di alcol un 23enne di Procida che alla guida di un’honda SH aveva travolto, a Piazza Olmo, un ciclista che se l’è cavata con tre giorni di prognosi. Il 23enne é risultato positivo all’alcol test con un tasso pari a 2,55 G/L. La patente è stata ritirata mentre lo scooter è stato sequestrato. 3 gli assuntori di droga segnalati alla prefettura.