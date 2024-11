POZZUOLI/ Schianto contro il guard rail dopo un volo di 50 metri: due anziane ferite e auto distrutta – LE FOTO

POZZUOLI – Due anziane ferite e un’auto completamente distrutta. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Montenuovo Licola Patria. L’automobilista, titolare di una concessionaria di Napoli, era alla guida di una Lancia (con targa di prova) quando, improvvisamente, ha perso il controllo del veicolo del finendo fuori strada e dando vita a una carambola dopo un volo di 50 metri. Un corsa terminata contro il guard rail all’ingresso della Tangenziale, nei pressi del centro commerciale “San Domenico”, dopo aver gettato a terra anche un palo della luce.

LE FERITE – Dall’auto completamente distrutta sono state estratte le due donne grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere. Entrambe sono state trasferite presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” in condizioni non critiche: una in codice giallo e l’altra in codice verde. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli.

LA DINAMICA – Secondo quanto ricostruito dai caschi bianchi le due donne viaggiavano da Monterusciello in direzione Arco Felice quando, improvvisamente, nei pressi del tunnel che conduce a Lucrino, la vettura avrebbe urtato un cordolo del marciapiede dando vita alla carambola. L’auto è finita nel senso opposto di marcia dopo un volo di 50 metri. Nessun altro veicolo, fortunatamente, è rimasto coinvolto. L’incidente ha provocato forti rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia.

LE FOTO