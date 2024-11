Al Bano a Napoli: vendite record per un concerto universale. Pranzo evento a Pozzuoli

NAPOLI – Il 14 novembre, il Teatro Palapartenope ospiterà un concerto unico che celebra la straordinaria carriera di uno dei più grandi artisti italiani, in grado di unire generazioni e persone da tutto il mondo. L’attesa è altissima, come testimoniano le vendite dei biglietti, con fan che si sposteranno da diverse città e persino dall’estero per partecipare a questo spettacolo. «Ero in Ungheria qualche settimana fa e degli ungheresi mi hanno mostrato i loro biglietti per il concerto di Napoli! Una cosa per me molto bella che dimostra come la musica non abbia confini. Metterò a disposizione la mia anima, il mio mestiere e la mia voglia di cantare per i napoletani e tutti quelli che saranno lì ad ascoltarmi» ha dichiarato Al Bano. Napoli, accogliendo questo grande concerto, si conferma ancora una volta come una città sempre più polo e punto di riferimento di cultura, spettacolo e grandi eventi internazionali.

IL PRANZO – Il giorno stesso del concerto, il 14 novembre, si terrà un pranzo speciale con l’artista presso la Tenuta Il Gruccione a Pozzuoli, uno degli sponsor del concerto. Al Bano ha da tempo un rapporto di amicizia e collaborazione con Antonio Iovino, noto produttore vitivinicolo e proprietario della Tenuta, e insieme hanno voluto dare un tributo al vino e al territorio campano. L’evento è patrocinato dal Comune di Pozzuoli, rendendolo un appuntamento che unisce la musica e l’enogastronomia della Campania.

LO SPETTACOLO – Il concerto di Al Bano a Napoli, dopo oltre 10 anni di assenza, sarà un viaggio emozionante nella carriera dell’artista. Non mancherà un omaggio a Caruso e qualche sorpresa. Il grande artista salentino canterà i suoi storici successi come Nel sole, con oltre un milione di copie vendute, Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita, fino ai brani più recenti. Al Bano sarà accompagnato da un team di musicisti d’eccezione: il Maestro Alterisio Paoletti, Adriano Pratesi, Arianna De Lucrezia Giulio, Maurizio Dei Lazzaretti, Eleonora Montagnana, e le coriste Luana Heredia e Alessandra Puglisi. Artista e performer eccezionale, Al Bano ha conquistato riconoscimenti in tutto il mondo, con 26 dischi d’oro e 8 di platino, e ha partecipato a eventi memorabili come il Festival di Sanremo 2023 e il concerto “4 volte 20” all’Arena di Verona, andato in onda in prima serata su Canale 5.