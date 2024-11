POZZUOLI/ Sradica un parcometro e ruba i soldi: 40enne incastrato dalle telecamere

POZZUOLI – Durante il pattugliamento nella zona di Arco Felice gli agenti della Polizia Municipale hanno trovato un parcometro situato alla via Montenuovo Licola Patria divelto e abbandonato lungo il marciapiede. Avviate le indagini, dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona si vedeva che nelle prime ore del mattino un uomo di circa 40 anni, che indossava un pantaloncino ed una t-shirt, aveva raggiunto il parcometro e, dopo aver tentato di scassinarlo per rubare le somme incassate, lo sradicava per poi abbatterlo e scappare verso piazza Aldo Moro.

LE INDAGINI – Da ulteriori accertamenti, la Polizia Municipale scopriva che lo stesso soggetto, A.S., residente ad Arco Felice, nell’anno 2023 nella stessa strada aveva incendiato, sempre durante le prime ore del mattino, alcuni rifiuti depositati dai residenti e dalle attività commerciali per il ritiro da parte della ditta comunale; in quell’occasione non si era però riusciti ad identificarlo. Con un’accurata e lunga indagine alla quale hanno dato un grande contributo i cittadini della zona di Arco Felice che hanno fornito agli agenti di Polizia Municipale una serie di particolari che hanno portato al riconoscimento del soggetto responsabile dei due episodi. L’uomo è stato denunciato a piede libero per ambedue i reati commessi.