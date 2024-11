Pozzuoli sbarca in Germania con la compagnia teatrale “Vulimm’ vulà”: tedeschi affascinati da “Filumena Marturano”

POZZUOLI – Approda in Germania la compagnia teatrale “Vulimm’ vulà” di Pozzuoli. Dopo il successo ottenuto con “Filumena Marturano” in tantissime tappe italiane, da Bolzano a Messina, gli attori teatrali puteolani sono volati oltralpe per la kermesse del “Festival del teatro in Germania”, che si è tenuta a Monaco di Baviera dal 12 ottobre al 23 novembre. “Vulimm’ Vulà”, infatti, è stata scelta come unica compagnia teatrale per rappresentare l’Italia.

LA SODDISFAZIONE – L’ innovativa regia di Roberta Principe e l’intensa interpretazione degli attori, ha reso una “Filumena Marturano” nuova ed emozionate, pur mantenendo fedeltà al testo scritto da Eduardo De Filippo nel 1946. Il pubblico tedesco ha applaudito lo spettacolo della “Vulimm’ Vulà” con grande trasporto, sia nel teatro “Anton-Fingerie-Bildungszentrum” di Monaco che durante la serata finale del gran galà del 23 novembre ad Auguburg, dove la compagnia puteolana è stata invitata come ospite d’onore. Un successo per gli attori puteolani che continuano a portare il nome di Pozzuoli e della sua cultura in giro per l’Italia e l’Europa.