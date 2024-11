Esce il racconto sportivo “Azzurro Davis”

POZZUOLI – È uscito in libreria e negli store digitali il libro “Azzurro Davis-Sinner, Panatta, Pietrangeli e gli altri: le finali dell’Italia del tennis”, racconto sportivo, storico e sociale dell’Italia negli anni in cui la Nazionale è arrivata in finale di Coppa Davis. L’opera, edita da Rai Libri, è stata scritta dal Collettivo Banfield, formazione letteraria variabile composta per l’occasione da Andrea Pelliccia, Carlo Rinaldi, Lucio Biancatelli, Germana Brizzolari, Diego Mariottini, Lorenzo Fabiano, Alessandro Nizegorodcew e Matteo Mosciatti. Oltre alla prefazione di Paolo Bertolucci, il libro contiene dichiarazioni esclusive di Nicola Pietrangeli, Antonio Zugarelli, Andrea Gaudenzi, Davide Sanguinetti, Diego Nargiso, Gianluca Pozzi, Filippo Volandri, Simone Bolelli e Jannik Sinner. Dopo le presentazioni al Tennis Club Parioli e al Festival della Letteratura Sportiva, il Tennis Club Pozzuoli ha il piacere e l’onore di ospitare venerdì 29 novembre alle 17 presso la prestigiosa sede di Via Viviani, la prima presentazione di Azzurro Davis dopo il terzo splendido trionfo dell’Italia, che fa seguito alle vittorie del 1976 e del 2023. Sarà presente, tra gli autori, il puteolano Andrea Pelliccia.