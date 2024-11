Abusi edilizi: sequestrate 4 villette e denunciate 5 persone a Lago Patria

LAGO PATRIA – I militari del nucleo carabinieri forestale di Pozzuoli, coadiuvati da personale dell’ufficio tecnico comunale di Giugliano, nell’ambito di un controllo svolto presso un complesso immobiliare (villette) in fase di ultimazione, a Lago Patria, hanno sequestrato un’area avente un’estensione di circa 3600 metri quadrati, in quanto oggetto di abusi edilizi.

IL SEQUESTRO – Nello specifico i militari hanno accertato che le strutture, ancora in fase di ultimazione, risultavano in totale difformità rispetto al permesso a costruire in quanto presentavano variazioni essenziali dallo stesso. Inoltre, mediante una pompa idraulica, i reflui collettati all’interno di una vasca di raccolta, venivano successivamente abbandonati direttamente nello specchio d’acqua del LagoPatria, sito di interesse comunitario e pertanto soggetto a particolare tutela.

LE DENUNCE – Alla luce di quanto accertato, i militari procedevano a porre sotto sequestro l’intera area, sulla quale insistono 4 immobili oggetto di abusi, ciascuno composto da più piani fuori terra, piano seminterrato, area esterna e piscina. Nella circostanza, sono state denunciate a piede libero in concorso tra loro, 5 persone di nazionalità italiana.