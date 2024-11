Truffe on line: a Bacoli incontro tra cittadini e carabinieri

BACOLI – “Informati e sicuri” è il titolo dell’iniziativa di sensibilizzazione messa in campo a Bacoli contro le truffe on line. Nella giornata di domani, 28 novembre, un incontro tra cittadini e carabinieri andrà in scena dalle ore 17 presso la parrocchia di San Gioacchino. Saranno presenti il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione; il comandante della stazione dei carabinieri di Bacoli, Luigi Ragosta; il maggiore della Compagnia dei carabinieri di Pozzuoli, Marco Liguori; l’assessore Cinzia Massa; la consigliera Carmela Anzalone; il parroco dellachiesa di San Gioacchino don Roberto Iodice; e il coordinatore Mario Carannante.