POZZUOLI/ San Gennaro torna a casa

POZZUOLI – Dopo due giorni di processioni la Statua di San Gennaro ritorna nel Santario di Pozzuoli. Portata a spalla dai fedeli sabato e ieri insieme alle statue di San Procolo e San Sossio, oggi pomeriggio il busto del santo patrono di Napoli farà l’ultimo percorso prima del rientro a casa. Dal Rione Terra partirà alle 16.30 per fare tappa alle 18 nel parco Di Bonito, in via Solfatara, per poi rientrare in chiesa. Una tradizione religiosa che a Pozzuoli era stata interrotta due anni fa e che oggi ritorna anche grazie all’impegno di un gruppo di fedeli volontari.