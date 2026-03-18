POZZUOLI/ Rubavano infissi nelle case popolari in ristrutturazione: presi dai carabinieri – I NOMI

POZZUOLI – Stavano rubando gli infissi che di lì a poco sarebbero stati montati nelle case popolari del lotto 5 di Monterusciello i due uomini arrestati ieri dai carabinieri. Si tratta di Raffaele D’Alterio, 37 anni e Luigi Rezzo, 30 anni, entrambi residenti nel quartiere. I due sono stati sopresi dai carabinieri della stazione di Monterusciello mentre stavano rubando infissi in alluminio di proprietà della società che ha vinto l’appalto indetto dal Comune di Pozzuoli per i lavori di ristrutturazione degli alloggi popolari di via Umberto Saba, riguardante i lotti 5 e 6. Durante gli accertamenti è emerso che proprio D’Alterio – già noto alle forze dell’ordine – abita in uno degli edifici dove sono in corso gli interventi. Da residente a ladro, dunque, il passo per lui è stato breve. Entrambi dopo le formalità di rito sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima durante il quale dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato.