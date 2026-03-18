Bradisismo, 32 famiglie ancora sfollate: SOS del sindaco di Pozzuoli al Ministro Musumeci

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha scritto al Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, per chiedere un intervento a favore di 32 famiglie ancora sfollate a causa del forte sciame sismico della scorso anno. «In queste settimane – ha fatto sapere Manzoni – continuiamo a seguire con la massima attenzione tutte le situazioni legate al bradisismo. Ho scritto al Ministro Nello Musumeci per segnalare una criticità importante che riguarda 32 nuclei familiari di Pozzuoli, costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito degli eventi sismici dei mesi di maggio, luglio e agosto 2025.

Si tratta di famiglie che, pur vivendo le stesse difficoltà di altri cittadini già tutelati, oggi non rientrano nelle misure previste per il contributo di autonoma sistemazione, generando una evidente disparità di trattamento. Per questo ho chiesto un intervento concreto affinché anche queste famiglie possano ottenere il sostegno necessario.»