POZZUOLI/ Rottamazione tributi locali, appello al Comune “Attivare la procedura”

POZZUOLI – Appello di Confcommercio Pozzuoli all’amministrazione Manzoni. Il presidente Nicola Scamardella e il consiglio direttivo con un documento hanno chiesto formalmente agli uffici di attivare le procedure finalizzate ad introdurre forme di definizione agevolata dei tributi locali (TARI, IMU, canone unico patrimoniale e altre entrate), mediante appositi atti regolamentari e dirigenziali da adottarsi entro gli stringenti termini previsti.

La misura, distinta e complementare rispetto alle definizioni gestite dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione, consente infatti il pagamento del solo tributo, con stralcio di sanzioni e interessi, favorendo il recupero di entrate e offrendo sostegno concreto alle partite IVA del territorio. “Considerato il contesto economico locale, si sollecita vivamente l’avvio di una istruttoria immediata volta a valutare l’adozione della predetta misura da parte del Comune di Pozzuoli. La presente è trasmessa per conoscenza al Presidente ANCI, quale contributo alla diffusione di buone pratiche a supporto degli enti locali e dell’economia reale.” fa sapere Confcommercio Pozzuoli.