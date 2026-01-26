Maltempo, strada sprofondata a Pozzuoli

POZZUOLI – Tra i danni provocati dal maltempo a Pozzuoli c’è lo sprofondamento di un tratto di strada. È avvenuto in via Cuma-Licola, nei pressi degli scavi di Cuma. Sotto la pioggia battente il manto stradale ha ceduto due giorni fa, provocando una voragine. Sul posto i tecnici hanno transennato il tratto in attesa degli interventi di ripristino. Questa mattina molti sono stati i disagi per gli automobilisti che percorrono la strada, che collega i comuni di Pozzuoli e Bacoli, anche a causa del restringimento della carreggiata.