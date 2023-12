POZZUOLI/ Rotary Club e Farmacia Solfatara in campo per la prevenzione dei tumori con pap-test gratuiti

POZZUOLI – Il Rotary Club Campi Flegrei, in collaborazione con l’Istituto Varelli di Napoli, promuove attraverso la sua costante presenza sul territorio due giornate dedicate alla prevenzione dei tumori del collo dell’utero, una campagna di test e di sensibilizzazione dedicata alle donne dei Campi Flegrei ma estesa a tutto il comprensorio campano. Domani 16 e dopodomani 17 dicembre, infatti, presso la “Farmacia Solfatara” in Via Solfatara 119 a Pozzuoli, sarà possibile effettuare il pap-test gratuito semplicemente presentandosi allo staff a disposizione (infoline: 0815269023).

LA PREVENZIONE – «Nonostante tutto, c’è ancora poca informazione e soprattutto poca prevenzione su questa grave patologia – spiega la ginecologa dottoressa Nicoletta Ferrigni, responsabile del progetto, – molto più diffusa di quanto si possa immaginare. L’esecuzione di pap test periodici è alla base di una giusta prevenzione». Mentre Michele Finaldi, proprietario della Farmacia Solfatara e sponsor insieme all’Istituto Varelli dell’iniziativa fa sapere che «Le pazienti interessate ad usufruire di questa campagna, completamente gratuita, possono presentarsi direttamente dal 9:00 alle 16:00 per eseguire il test». «La Salute e l’attenzione alle Comunità sono fra le linee guida dettate dal Rotary International e dal nostro Distretto 2101 – dice Brunello Canessa, Presidente del Rotary Club Campi Flegrei – ed iniziative come questa servono non solo ad accendere un riflettore su patologie che spesso possono essere evitate con la giusta prevenzione ma anche a far percepire il Rotary come uno strumento utile ed integrato con le comunità locali».