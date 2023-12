POZZUOLI/ Giovani, lavoro e futuro: presentato il progetto al Rione Terra

POZZUOLI – Presso “Palazzo Migliaresi”, al Rione Terra di Pozzuoli, è stato presentato il progetto “Giovani e lavoro- Pensare al futuro” organizzato da Gesfor, che opera da diversi anni nel campo della formazione e del lavoro. L’obiettivo è quello di creare, in un mercato in continuo mutamento, un canale diretto tra giovani ed imprenditoria, favorendo l’incontro tra aspettative giovanili e l’esigenza delle imprese. Per tale fine è stato proposto agli Istituti Superiori del territorio la compilazione, da parte degli studenti delle classi IV e V, di un questionario anonimo, teso ad indagare le aree specifiche, l’orientamento scolastico e professionale, il mercato del lavoro, la ricerca del lavoro e l’analisi del territorio. Alla presentazione del progetto ha partecipato una folta delegazione di personale scolastico e studenti degli Istituti Superiori dell’area flegrea.

IL CONVEGNO – I lavori sono stati introdotti da Nicola Costagliola, della Direzione Gesfor srl, che ha sottolineato in particolare la necessità di utilizzare le risorse del territorio per realizzare obiettivi di sviluppo e di occupazione. Il progetto è stato presentato da Antonia Sarnataro, responsabile ricerca e selezione del personale Gesfor srl. Sono intervenuti il professor Raffaele Sibilio, docente di sociologia dell’Università Federico II di Napoli; Michele Raccuglia, responsabile area Sud Anpal Servizi; Roberto Laringe, Presidente Federalberghi dei Campi Flegrei; Cinzia Massa, della segreteria regionale della Cgil. L’assessore alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili Fabiana Riccobene ha portato il saluto del Sindaco Luigi Manzoni e dell’Amministrazione Comunale.