POZZUOLI/ Rissa tra pusher per una piazza di spaccio a Monterusciello

POZZUOLI – Se le sono date di santa ragione nel giorno di Natale. Il motivo? Il controllo dello spaccio di droga in piazza De Curtis. È questo il motivo che si cela dietro alla rissa andata in scena tra i palazzi dei lotti popolari di Via Verga, nel quartiere di Monterusciello. I protagonisti delle violenze sono giovani emergenti nello scenario malavitoso locale. Tra di loro ci sono anche parenti di affiliati agli ormai ex clan Longobardi e Beneduce. Alla rissa avrebbero preso parte 5-6 persone, tra questi ci sarebbe anche un giovane di recente gambizzato proprio a Piazza De Curtis.

LO SPACCIO – Proprio la piazza riqualificata negli ultimi anni a Monterusciello è diventata teatro di scontri tra bande di spacciatori: ad ottobre, nel giro di una settimana, un 19enne e un 21enne furono gambizzati proprio mentre si trovavano negli spazi che di notte vengono trasformati in droga-shop. Piazza contesa dai nuovi gruppi criminali che non si sono risparmiati nemmeno nel giorno di Natale.