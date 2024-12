QUARTO/ Sabino macina record e lancia la sfida «Stiamo costruendo la città del futuro»

QUARTO – «Ci siamo. La maggioranza del Consiglio comunale di Quarto ha approvato stamattina sia il Documento Unico di Programmazione 2025/27 che il Bilancio di previsione dell’Ente. Due documenti importanti di programmazione per il futuro della nostra città. Un lavoro di squadra e condiviso svolto con passione, dedizione e grande efficienza amministrativa di tutti i settori amministrativi, della ragioneria e dei revisori dei conti. Un’approvazione che chiude l’anno amministrativo denso di risultati e successi per l’intera Giunta e maggioranza». E’ quanto fa sapere Antonio Sabino, sindaco di Quarto, a margine del consiglio comunale che stamattina ha approvato bilancio e Dup. Sabino, che incassa l’ennesimo ok dalla maggioranza, guarda ora al futuro della città flegrea «Noi siamo già pronti ad accogliere le sfide che arriveranno nei prossimi mesi. Lo faremo come sempre con la volontà di sempre. E cioè quella di continuare a lavorare per una città capace sempre più di crescere e di essere accogliente e vivibile. Quarto guarda avanti e lo fa sul serio».