POZZUOLI – Due strade principali di Monterusciello resteranno chiuse per 9 ore a per consentire le riprese della serie Tv “Mare Fuori”. E’ quanto ha stabilito il comune di Pozzuoli attraverso un’ordinanza, a firma del dirigente Agostino Di Lorenzo, che ha imposto lo stop alla circolazione in via Carlo Levi e in via Amedeo Modigliani a partire dalle 18 di domani, lunedì 5 settembre, fino alle 3 di martedì 6 settembre. Durante queste 9 ore, nella zona delle cooperative di Monterusciello, potranno circolare solo ed esclusivamente i mezzi in dotazione alla troupe televisiva. Nelle motivazioni dell’ordinanza si legge che “le attività previste rientrano nel novero delle iniziative aventi carattere culturale” e che porteranno una “positiva ricaduta di immagine, anche in termini di promozione turistica del territorio”.