POZZUOLI/ Rimborsi ai consiglieri, scontro tra il sindaco Manzoni e la dirigente Flagiello «Urla negli uffici comunali»

POZZUOLI – Un acceso diverbio è andato in scena questa mattina tra il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e la dirigente Giuseppina Flagiello Pennacchi, responsabile della Direzione 1 “Coordinamento Servizi Amministrativi e del Personale”. Oggetto della discussione: i rimborsi ai consiglieri comunali che il comune di Pozzuoli non rende noti. Tra i due sarebbero emerse posizioni diametralmente discordanti e la discussione si sarebbe accesa a tal punto che le urla si sono sentite nei corridoi della palazzina numero 7. «Io non so nulla» avrebbe detto il sindaco in merito al caso-rimborsi, mentre la Flagiello avrebbe manifestato tutta la sua volontà a pubblicare le cifre dei rimborsi che l’Ente eroga ai datori di lavoro dei consiglieri comunali.

LA TRASPARENZA – Il caso è stato sollevato dal nostro giornale che ha anche rivolto un appello ai consiglieri affinché rendano note le cifre che incassano dal comune di Pozzuoli per le ore trascorse nelle commissioni consiliari. Diversamente da quanto accade nel comune di Quarto, l’attuale amministrazione comunale finora non ha mai pubblicato le specifiche sui rimborsi degli eletti che hanno un contratto di lavoro.

L’INDAGINE – Due giorni fa a Giugliano diversi consiglieri comunali sono finiti al centro di indagini da parte della Guardia di Finanza. Dagli accertamenti effettuati, sarebbe emerso che alcuni di essi sarebbero stati assunti poco prima o successivamente alla loro elezione, in aziende amiche o di famiglia con contratti “gonfiati”.