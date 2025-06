POZZUOLI/ Rifiuti ai 600 alloggi, la De Vizia «Erano conferiti male»

POZZUOLI – Rifiuti a terra per tre giorni nei 600 alloggi di Monterusciello. Il motivo? «Erano conferiti male». E’ quanto fa sapere l’azienda dopo la segnalazione di un residente di via Campigli. Secondo quanto ricostruito da De Vizia il cumulo sarebbe nato a causa di rifiuti gettati nei giorni sbagliati e differenziati male. I cittadini, non rispettando giorni e orari, fanno si che gli operatori siano poi costretti a non prelevarli in quanto non in linea con il calendario previsto per la raccolta differenziata.