POZZUOLI – «Rifiuti abbandonati sui marciapiedi e non raccolti» E’ l’SOS che arriva dai residenti di via Alvaro e via Saba, area popolare del quartiere di Monterusciello. Tra gli incivili che lasciano rifiuti fuori orario e chi li porta lontano dal proprio civico di residenza, il marciapiede è diventato una vera e propria discarica a cielo aperto. «C’è gente che invece di gettare i rifiuti sotto casa passa, lascia la spazzatura qui e va via. A ciò aggiungiamoci anche una raccolta che da tempo procede a rilento ed ecco che dopo due settimane abbiamo questo spettacolo indecoroso sotto le nostre finestre» spiegano i residenti che chiedono l’installazione di telecamere in zona per contrastare gli incivili.

