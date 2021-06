POZZUOLI – A partire da oggi ci sarà un prelievo settimanale in più della frazione multimateriale leggera per le utenze domestiche (plastica e metalli), che avverrà il giovedì (oltre al martedì), mentre il vetro, che da marzo viene depositato separatamente, non sarà raccolto più il martedì ma il lunedì. Il Comune di Pozzuoli ricorda pure che da maggio per gli abitanti della zona del centro storico e del lungomare sono cambiati gli orari di deposito dei rifiuti: non più la sera del giorno precedente (20-23), ma la mattina stessa del prelievo, dalle ore 6 alle ore 9. Inoltre, esclusivamente per le grandi utenze non domestiche (tra cui supermercati, ospedale, accademia, marina militare, Rsa, tutto il food del centro storico, Lucrino e Arco Felice), sarà aggiunto un giorno in più rispettivamente per il prelievo di vetro, multimateriale leggero e carta.