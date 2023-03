Pozzuoli ricorda Pierluigi Rotta: al Rione Terra il primo memorial dedicato al poliziotto ucciso a Trieste

POZZUOLI – Si terrà nella giornata di domenica 12 marzo il primo Memorial Pierluigi Rotta. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato, gode del patrocinio morale del Comune di Pozzuoli. Si partirà alle 8 del mattino con un raggruppamento di auto storiche in via Monterusciello; l’arrivo in piazza della Repubblica a Pozzuoli è previsto intorno alle 9. Ci si sposterà poi nel Duomo, al Rione Terra, dove alle 11.30 si terrà la commemorazione del poliziotto puteolano ucciso quattro anni fa nella sparatoria a Trieste insieme all’agente Matteo Demenego.

IL RICORDO – L’agente scelto Rotta aveva 34 anni ed era era figlio di un poliziotto ora in pensione. Prima di essere trasferito a Trieste, Pierluigi aveva lavorato a Napoli, come suo padre. L’agente semplice Demenego aveva 31 anni ed era originario di Velletri in provincia di Roma. Era stato assegnato a Trieste il 24 settembre del 2013.