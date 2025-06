POZZUOLI/ Riattivata la fornitura elettrica a Licola e Monterusciello attraverso piccoli e grandi generatori

POZZUOLI – È stata riattivata la fornitura di energia elettrica nelle strade interessate dal doppio guasto di questa mattina. Per l’intera giornata tecnici e operai di E-Distribuzione hanno lavorato per garantire il servizio a centinaia di famiglie residenti tra via Trepiccioni, via Domitiana e via Monterusciello. Alle 20:21 sono terminati gli interventi per l’attivazione di un primo generatore, supportato da un secondo posizionato all’esterno del Parco Azzurro e da altri di taglia più piccoli installati nei pressi delle cabine. La situazione al momento è tornata alla normalità, in netto anticipo con quanto comunicato nel primo pomeriggio dall’azienda agli utenti che chiedevano informazioni. “Ripresa l’erogazione si lavorerà incessantemente alla riparazione definitiva per riportare la rete al suo normale assetto” fanno sapere da E-Distribuzione in riferimento al doppio guasto sulla linea realizzato appena qualche mese fa in via Domitiana.